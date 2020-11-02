Лилль, Франция, , 10:15 — REGNUM «Лилль» сыграл вничью с «Лионом» в матче девятого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 22-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лилля» Жонатан Бамба. На 41-й минуте автоголом отметился защитник «Лилля» Заки Челик, благодаря чему «Лион» смог отыграться и уйти от поражения.

На сегодняшний день «Лилль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, на счету команды 19 очков. «Лион» с 14 очками идёт на шестом месте.

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