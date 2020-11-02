Валенсия, Испания, , 09:58 — REGNUM «Валенсия» сыграла вничью с «Хетафе» в матче восьмого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл полузащитник «Валенсии» Юнус Муса на 22-й минуте. Но в конце матча футболисты «Хетафе» смогли забить два гола, отличились Кучо Эрнандес (87) и Анхель Родригес (94).

Тем не менее, «Валенсии» удалось уйти от поражения. На 10-й добавленной минуте пенальти реализовал хавбек Карлос Солер.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе, но не отметился результативными действиями и был заменён на 78-й минуте.

На сегодняшний день «Валенсия» занимает 13-е место в чемпионате Испании, в активе команды восемь очков после восьми матчей. «Хетафе» идёт на восьмом месте с 11 очками после семи игр.

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