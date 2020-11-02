Манчестер, Великобритания, , 09:49 — REGNUM Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который реализовал пенальти на 69-й минуте.

На сегодняшний день «Арсенал» занимает девятое место в АПЛ, в активе команды 12 очков после семи матчей. «Манчестер Юнайтед» идёт на 15-м месте с семью очками после шести игр.

Читайте также: Гол Бэйла принёс «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»