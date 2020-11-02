Лондон, , 09:46 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте матча нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн реализовал пенальти. «Брайтон» сравнял счёт на 56-й минуте, отличился Тарик Лампти.

Победу «Тоттенхэму» на 73-й минуте принёс Гарет Бэйл, который забил свой первый гол после возвращения в «Тоттенхэм» из «Реала».

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает второе место в АПЛ, в активе команды 14 очков после семи матчей. «Брайтон» идёт на 16-м месте с пятью очками.

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