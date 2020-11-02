Генуя, Италия, , 09:07 — REGNUM «Сампдория» сыграла вничью с «Дженоа» в матче шестого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 23-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Сампдории» Якую Янкто. А спустя пять минут форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Сампдория» занимает восьмое место в чемпионате Италии, в активе команды 10 очков. «Дженоа» идёт на 15-м месте с пятью очками и имеет матч в запасе.

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