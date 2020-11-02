Москва, , 08:27 — REGNUM Сразу два российских теннисиста сыграют на Итоговом турнире АТР в 2020 году. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба АТР.

Россию в турнире сильнейших теннисистов сезона будут представлять Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Впервые с 2000 года в топ-8 попали два представителя России — тогда это были Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Рублёв стал пятым российским участником Итогового турнира АТР в одиночном разряде. Ранее на нём играли Евгений Кафельников (1995−2001), Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2005−2009), который выиграл турнир в 2009 году, и Даниил Медведев (2019−2020).

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