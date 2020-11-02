Вена, , 08:12 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Италии Лоренцо Сонего в финале турнира в Вене. Встреча, продолжавшаяся 1 час 20 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Андрей Рублёв (сс) Carine06

Рублёв четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, ни одной ошибки на подаче и ни одного брейка.

Рублёв завоевал седьмой титул в карьере и пятый в сезоне. В 2020 году он выиграл все финалы, в которые выходил. Эта победа стала для него третьей подряд на соревнованиях категории АТР 500 после турниров в Гамбурге и Санкт-Петербурге.

Победа на турнире позволила Рублёву впервые в карьере гарантировать себе место на Итоговом турнире АТР.

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