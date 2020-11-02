Хабаровск, , 07:11 — REGNUM Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин, запланированный с 7 по 10 ноября в Хабаровске, отменён, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Федерацией дзюдо России принято решение об отмене соревнований в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с распространением коронавируса в стране», — пояснили в правительстве края.

О новых сроках проведения пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 17−18 октября проходил чемпионат Дальнего Востока по дзюдо. Всего участвовало около 100 спортсменов из разных регионов ДФО. Хабаровчане завоевали четыре золотые и две серебряные медали.

Прошедшие соревнования были отборочными на чемпионат России, который отменён.