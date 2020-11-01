Волгоград, , 20:12 — REGNUM Футболисты ЦСКА, обыгравшие в выездном матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) волгоградский «Ротор», провели довольно не простой матч. Об этом сообщил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко, комментируя итоги противостояния.

«Ни у одной из команд сейчас нет легких побед, — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ». — … Тем не менее мы довольны победой».

По его словам, футболисты ЦСКА, ведя в счете 1:0, не смогли реализовать моменты и увеличить отрыв, поэтому в таких матчах «нервозность сохраняется до конца игры».

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября волгоградский «Ротор» уступил московскому ЦСКА в домашнем матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Волгоград-Арена» в Волгограде и завершилась со счётом 0:1.

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