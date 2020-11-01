Волгоград, , 18:34 — REGNUM Волгоградский «Ротор» в домашнем матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил московскому ЦСКА. Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 1 ноября на стадионе «Волгоград-Арена» в Волгограде.

Героем встречи в составе гостей стал полузащитник Алан Дзагоев, который забил единственный мяч на 41-й минуте.

Отметим, что после тринадцати матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Футболисты «Ротора», в активе которых шесть баллов, находятся на пятнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября тульский «Арсенал» уступили казанскому «Рубину» в выездном матче тринадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани и завершилась со счётом 1:3.

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