Красногорск, , 18:02 — REGNUM Футболистам санкт-петербургского «Зенита» в матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок» важно было набрать три очка. Об этом сообщил полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин, слова которого обнародовала пресс-служба клуба.

«Важно было в первом тайме забить, чтобы немного почувствовать игру и контроль мяча, — сказал Ерохин. — … Просто не было. Нам важно было набрать три очка, победить, что и получилось».

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября футболисты подмосковных «Химок» на своем поле уступили санкт-петербургскому «Зениту» в матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Арена-Химки» в Московской области и завершилась со счётом 0:2.

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