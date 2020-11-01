Рим, , 17:54 — REGNUM Представитель России в гонках «Формула-1» Даниил Квят занял четвертое место на 13-ом этапе чемпионата мира, прошедшем в итальянской Имоле.

Первое место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, бронзовой награды удостоился пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо.

Напомним, в настоящее время первую строчку в общем зачете кубка мира занимает Хэмилтон, в его активе 282 очка, второе место у Боттаса — 197 очков, на третьей позиции находится гонщик из Нидерландов Макс Ферстаппен со 162 очками. У Квята 13-я позиция и 63 очка.