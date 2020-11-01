Химки, Московская область, , 16:07 — REGNUM Футболисты подмосковных «Химок» на своем поле в матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили санкт-петербургскому «Зениту». Встреча, завершившаяся со счётом 0:2, прошла 1 ноября на стадионе «Арена-Химки» в Московской области.

В составе победителей голевыми действиями отметились Андрей Мостовой и Александр Ерохин.

Отметим, что после тринадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Футболисты подмосковных «Химок», в активе которых девять баллов, находятся на четырнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября футболисты «Сочи» уступили санкт-петербургскому «Зениту» в выездном матче одиннадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:3.

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