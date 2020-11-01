Лондон, , 15:47 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» интересуется возможностью приобретения защитника амстердамской команды «Аякс» Перра Схюрса. Об этом 1 ноября сообщает Mirror.

По информации источника, главный тренер ливерпульской команды Юрген Клопп был впечатлен игрой 20-летнего футболиста в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Аяксом» и «Ливерпулем».

Также указывается, что переход игрока в ливерпульский клуб может состояться уже во время зимнего трансферного окна.

Отметим, в настоящее время «Ливерпуль» ищет замену своему нидерландскому защитнику Вирджилу ван Дейку, который в результате разрыва передней крестообразной связки в матче с «Эвертоном» может пропустить остаток сезона.