Лондон, , 15:22 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Челси» проявляет интерес к боснийскому защитнику команды «Мальме» Анелю Ахмедходжичу. Об этом 1 ноября сообщает Expressen.

По информации источника, команда из Лондона готова предложить шведскому клубу за 21-летнего футболиста €8 млн.

При этом, по данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается примерно в €1,2 млн, его текущий контракт рассчитан до конца 2023 года.

Отметим, Анель Ахмедходжич провел в составе «Мальме» 34 матча и отметился в них 2 забитыми мячами.