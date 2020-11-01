Москва, , 15:21 — REGNUM Судейская бригада во главе с представителем Франции Бенуа Бастьеном будет обслуживать матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским футбольным клубом «Локомотив» и мадридской командой «Атлетико». Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Уточняется, что помощниками главного арбитра станут еще два французских судьи — Хишам Закрани и Фредерик Акет, четвертым рефери также будет француз — Карим Абед. За систему видеопомощи судейской бригаде (VAR) будут отвечать французский судья Вилли Делажо и представитель Турции Абдулкадир Битиген.

Отметим, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится в Москве 3 ноября. У московской команды в активе 1 очко и третье место после двух туров в группе А, у мадридского клуба — 3 очка и второе место.