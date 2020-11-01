Белград, , 14:36 — REGNUM Нападающий футбольного белградского клуба «Партизан» Филип Стеванович во время зимнего трансферного окна перейдет в состав команды «Манчестер Сити». Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба белградской команды.

«ФК «Партизан» рад сообщить, что достигнута договоренность о переводе Филипа Стевановича в «Манчестер Сити» в рамках зимнего трансферного окна 2021 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такая сделка по продаже 18-летнего является «важным подтверждением хорошей и напряженной работы всех клубных структур».

При этом ранее появилась информация о том, что «МС» интересуется футболистом и что за его трансфер манчестерская команда заплатит € 8 млн, включая бонусы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перуанский нападающий Джефферсон Фарфан, являющийся экс-игроком московского футбольного клуба «Локомотив», вернется в состав команды «Альянса Лима».