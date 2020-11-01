Минск, , 14:36 — REGNUM Победителем в индивидуальном разряде среди мужчин на турнире по фигурному катанию международного уровня Ice Star, проходящему в Минске, стал российский фигурист Михаил Коляда.

По итогам исполнение своей короткой и произвольной программ Коляда смог набрать 269,35 балла (102,53 за короткую и 166,82 за произвольную).

Второе место занял представитель Белоруссии Константин Милюков с результатом 236,36 (78,41 и 157,98) балла, третье — еще один представитель России Евгений Семененко, набравший 230,68 (77,42 и 153,26) балла.

Отметим, Михаил Коляда — бронзовый призер чемпионата мира и серебряный призер командного турнира Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане. Также фигурист дважды был бронзовым призером чемпионатов Европы.