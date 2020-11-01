Монако, , 14:01 — REGNUM Российский хавбек футбольного клуба «Монако» Александр Головин вернется к тренировкам с общей группой команды как минимум через две недели. Об этом 1 ноября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

«Скорее всего, Головин вернётся на поле после матча с «ПСЖ» — 20 ноября», — заявил источник.

Также известно, что в настоящее время 24-летний российский футболист продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра и тренируется по индивидуальной программе.

Отметим, Александр Головин, который играет в «Монако» с 2018 года, травмировался в матче 2-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (1:0), который состоялся 30 августа.