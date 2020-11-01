Сочи, Краснодарский край, , 12:57 — REGNUM Боксер из Албании Нури Сефери, который ранее уступил нокаутом российскому спортсмену Мурату Гассиева, закончит свою карьеру. Об этом 1 ноября сообщил представитель албанского спортсмена.

«Да, Нури не планирует больше выступать», — приводит слова представителя ТАСС.

При этом Нури Сефери в данном поединке заменил своего брата Сефера Сефери, который должен был заменить в бою с Гассиевым американца Кевина Джонсона, однако в команде Сефера был выявлен коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурат Гассиев, победив представителя Албании Нури Сефери в своем первом бою в супертяжелом весе, заявил, что ставит себе целью стать чемпионом мира в данной весовой категории.