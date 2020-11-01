Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM Немецкий защитник Корбиниан Хольцер, в минувшем сезоне игравший в североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), будет выступать в составе екатеринбургского клуба «Автомобилист». Об этом 1 ноября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Михаэля Бауэра.

Также указывается, что контракт между 32-летним хоккеистом и екатеринбургской командой рассчитан до конца текущего сезона.

Отметим, в прошлом сезоне Корбиниан Хольцер играл в составе клуба НХЛ «Анахайм Даск» и в 46 матчах смог набрать 4 (шайба + 3 результативные передачи) очка. Также провел три матча за клуб «Нэшвилл Предаторз» и не отметился в них никакими результативными действиями.