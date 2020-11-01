Неаполь, Италия, , 12:55 — REGNUM Неаполитанский футбольный клуб «Наполи» может в ближайшее время продлить контракт со своим главным тренером Дженнаро Гаттузо. Об этом 1 ноября сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 31 октября 42-летний итальянский специалист провел встречу с президентом клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом и спортивным директором команды Кристиано Гвинтоли.

Также уточняется, что в ходе данных переговоров прошло обсуждение условий продления соглашения с Гаттузо и указывается, что новый контракт будет продлен до 2023 года.

Отметим, Дженнаро Гаттузо стал главным тренером «Наполи» в 2019 году, его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.