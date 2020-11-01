Москва, , 11:38 — REGNUM Российский боксер Федор Чудинов, который является экс-чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг, свой следующий поединок проведет в январе-феврале 2021 года. Об этом 1 ноября сообщил тренер спортсмена Виталий Сланов.

«Вторая половина января — начало февраля было бы идеальное время. Мы дали ему месяц отдохнуть после тяжелого боя. Сейчас нужно поэтапно возвращаться», — приводит слова тренера ТАСС.

При этом в сентябре Федор Чудинов нокаутировал представителя Британии Умара Садика в 12-м раунде.

Отметим, на данный момент в послужном списке 33-летнего Чудинова 23 победы (16 — нокаутом) при двух поражения, он носил титул чемпиона мира по версии WBA в 2015—2016 годах и провёл одну его удачную защиту.