Лима, , 11:36 — REGNUM Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан, являющийся экс-игроком московского футбольного клуба «Локомотив», вернется в состав команды «Альянса Лима». Об этом 1 ноября сообщает Informate Peru.

По информации источника, 36-летний футболист согласился играть в столичном перуанском клубе со следующего сезона и его контракт будет рассчитан на два года.

Также сообщается, что игроку из-за травмы колена будет проведена хирургическая операция, которая окажется более сложной, чем этого ожидало руководство его нового клуба.

Отметим, Джефферсон Фарфан пришел в московский «Локомотив» в 2017 году, однако из-за травмы колена 14 месяцев не мог выходить на игровое поле. В сезоне-2019/2020 сыграл в 2 матчах чемпионата России, в которых отметился 1 голом.