Хабаровск, , 11:30 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» и омская команда «Иртыш» сыграли вничью в матче 19-го тура российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на имени В. И. Ленина в Хабаровске и завершилась с ничейным результатом 1:1.

Счет в матче открыл защитник «Иртыша» Александр Масловский, отличившийся на 23-й минуте. Затем, на 39-й минуте, в ворота омского клуба был назначен одиннадцатиметровый удар, который удачно реализовал форвард «СКА-Хабаровск» Константин Базелюк.

Отметим, по итогам встречи хабаровский клуб набрал 25 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице ФНЛ. У «Иртыша» в активе 13 очков и 20-е место.