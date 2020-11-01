Сан-Антонио, США, , 10:46 — REGNUM Американский боксёр Джервонта Дэвис, являющийся чемпионом мира в легком весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), победил Лео Санта Круса из Мексики, который до этого носил звание чемпиона WBA во втором полулегком весе.

Поединок проходил в рамках вечера профессионального бокса в Сан-Антонио и завершился досрочно. В шестом раунде американец прижал своего оппонента к канатам, и схватка перешла в клинч, в ходе чего Дэвис провел своему сопернику точный апперкот левой, чем отправил мексиканца в нокаут.

Отметим, это победа стала для ни разу непобежденного 25-летнего Дэвиса 24-й (23 — нокаутом). Для 32-летнего Санта Круса данное поражение стало вторым при 37 победах (19 — нокаутом) и одной ничьей.