Сочи, Краснодарский край, , 10:17 — REGNUM Российский боксер Мурат Гассиев, который ранее одержал верх над представителем Албании Нури Сефери в своем первом бою в супертяжелом весе, ставит себе целью стать чемпионом мира в данной весовой категории. Об этом спортсмен 1 ноября заявил журналистам после своего состоявшегося поединка.

«Я был чемпионом мира по двум версиям в первом тяжелом весе, теперь ставлю цель стать чемпионом в супертяжелом весе», — сказал боскер.

Также Гассиев отметил, что для него в первом для него бою в новой весовой категории главным является победа и указал, что он доволен этим.

Отметим, победа над Сефери стала 27-й (20 нокаутом) для 27-летнего российского боксера при одном поражении. В 2016 году он был обладателем чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе.

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