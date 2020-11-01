Лас-Вегас, США, , 09:42 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев проведет поединок с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) 14 ноября в Лас-Вегасе. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба UFC.

При этом ранее бой с участием Махачева и дос Аньоса должен был состояться 24 октября, однако из-за положительного результата теста на коронавирус у бразильского спортсмена поединок был отменен. Бой в легком весе должен стать главным боем вечера.

Отметим, в настоящее время на счету 29-летнего Махачева 18 побед (10 — досрочно) при одном поражении. На счету 35-летнего дос Аньос, являющегося экс-чемпионом UFC в легком весе, 29 побед (15 — досрочно) при 13 проигранных поединках.