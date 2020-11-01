Мадрид, , 09:27 — REGNUM Футбольный мадридский клуб «Атлетико» согласовал условия перехода в свой состав защитника команды «Валенсия» Жоффрея Кондогбья. Об этом 1 ноября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, трансфер 37-летнего футболиста обойдется мадридской команде в €11 млн, при этом «Валенсии» также причитаются бонусы и 10% от следующего перехода игрока.

Также уточняется, что Кондогбья заменит в составе «Атлетико» ганского хавбека Томаса Парти, который ранее перешел в лондонский «Арсенал», о сделке будет сообщено в ближайшее время.

Отметим, в нынешнем сезоне Жоффрей Кондогбья сыграл за свой нынешний клуб в пяти матчах испанской Примеры и не отметился в них никакими результативными действиями.