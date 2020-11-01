Сочи, Краснодарский край, , 09:26 — REGNUM Российский боксер Мурат Гассиев победил техническим нокаутом в первом раунде представителя Албании Нури Сефери в своем первом поединке в супертяжёлом весе.

Бой проходил на вечере профессионального бокса на ринге в «Wow Arena» в Сочи. На второй минуте первого раунда российский боксер провел албанцу точную серию из прямого и бокового ударов левой и правого бокового, чем отправил своего визави в нокаут.

При этом вначале соперником российского боксера должен был стать представитель США Кевин Джонсон, однако у него возникли проблемы с документами. Затем соперником Гассиева должен был стать албанец Сефер Сефери, однако он заразился коронавирусом.

Отметим, эта победа стала 27-й (20 — нокаутом) для 27-летнего российского боксёра, являвшегося чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году, при одном поражении. Для 43-летнего Сефери, который в 2010—2014 годах был обладателем титула чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO), при 41 победе (23 — нокаутом).