Лас-Вегас, США, , 08:47 — REGNUM Ямайский боец смешанного стиля (ММА) Юрайя Холл победил досрочно бразильца Андерсона Силву на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Night 181 в Лас-Вегасе.

Бой был завершен досрочно в четвёртом раунде, когда ямаец, в ходе ожесточенного обмена оппонентами ударами рук, провел своему сопернику удачный правый боковой, чем отправил его на пол октагона. Затем Холл провел добивание бразильского спортсмена руками, после чего рефери засчитал последнему технический нокаут.

Отметим, данная победа стала 18-й (16 — досрочно) для 36-летнего Холла в ММА при девяти поражениях. Для Силвы, который является экс-чемпионом UFC, это поражение стало 11-м при 34 выигранных боях (26 — досрочно).