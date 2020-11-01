Нант, Франция, , 08:35 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нант» в матче 9-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла на поле стадиона «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нант и закончилась поражением хозяев с «сухим» счетом 0:3.

Голами в составе победителей отличились — испанский полузащитник Андер Эррера (47-я минут), удачно реализовавший пенальти в ворота «Нанта» форвард Килиан Мбаппе (65-я) и ещё один испанский хавбек «ПСЖ» Пабло Сарабия (88-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «ПСЖ» стало 21 очко, в результате чего команда стала единоличным лидером в турнирной таблице Лиги 1. У «Нанта» восемь очков и 15-е место.