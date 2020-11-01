Лондон, , 08:12 — REGNUM Боксер с Украины Александр Усик, являющийся экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе, победил представителя Британии Дерека Чисору в поединке, на кону в котором стояло звание бязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелой весовой категории.

Бой, проходивший в рамках вечера профессионального бокса в Лондоне, продлился все 12 заявленных раундов. По его итогам все судьи единогласным решением со счетом 117−112, 115−113, 115−113 отдали победу украинскому спортсмену.

Отметим, это 18-я победа (13 — нокаутом) в активе ни разу непобеждённого 33-летнего Усика. В следующем бою он встретится с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа. Для 36-летнего Чисоры данное поражение стало десятым при 32 победах (23 — нокаутом).