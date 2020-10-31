Сочи, Краснодарский край, , 21:08 — REGNUM Футболисты московского «Локомотива» в выездном матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили клубу «Сочи». Встреча, завершившаяся со счётом 1:2, прошла 31 октября на стадионе «Фишт» в Сочи.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Антон Заболотный и Никита Бурмистров. У гостей мяч забил Антон Миранчук.

Отметим, что после тринадцати матчей в чемпионате России московский «Локомотив» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Футболисты «Сочи», в активе которых 22 балла, находятся на пятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября футболисты московского «Спартака» на своем поле уступили клубу «Ростов» в матче тринадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на «Открытие-Арене» в Москве и завершилась со счётом 0:1.

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