Москва, , 18:49 — REGNUM Футболисты московского «Спартака» на своем поле в матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили клубу «Ростов». Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 31 октября на «Открытие-Арене» в Москве.

Героем встречи в составе гостей стал Павел Мамаев, который забил мяч на 26-й минуте встречи.

Отметим, что после тринадцати матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Футболисты «Ростова», в активе которых 23 балла, находятся на четвертой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября футболисты «Краснодара» уступили грозненскому «Ахмату» в выездном матче тринадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 0:2.

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