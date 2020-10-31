Грозный, , 18:37 — REGNUM Футболисты «Краснодара» в выездном матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили грозненскому «Ахмату». Встреча, завершившаяся со счётом 0:2, прошла 31 октября на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Вилькер Анхель и Исмаэл.

Отметим, что после тринадцати матчей в чемпионате России «Ахмат» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Футболисты «Краснодара», в активе которых 18 баллов, находятся на десятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября футболисты московского «Локомотива» на своем поле уступили волгоградскому «Ротору» в матче двенадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:2.

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