Казань, , 16:10 — REGNUM Тульский «Арсенал» в выездном матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили казанскому «Рубину». Встреча, завершившаяся со счётом 1:3, прошла 31 октября на «Ак Барс Арене» в Казани.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Карл Старфельт, Джордже Деспотович и Солтмурад Бакаев. У гостей мяч забил Кирилл Панченко.

Отметим, что после тринадцати матчей в чемпионате России «Рубин» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Футболисты «Арсенала», в активе которых 12 баллов, находятся на одиннадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября футболисты «Сочи» уступили санкт-петербургскому «Зениту» в выездном матче одиннадцатого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 1:3, прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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