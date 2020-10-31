Москва, , 15:44 — REGNUM Одной командой на международных аренах для отстаивания общих интересов должны выступать Россия и Белоруссия. Об этом 31 октября заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире Первого канала.

По словам Матыцина, возглавляемое им ведомство ведет активную работу над образовательными программами профилактики употребления допинга среди молодежи в детских спортивных школах, а также в спорте высших достижений.

Также он отметил, что положительные тенденции в данной работе есть, как в России, так и в Белоруссии.

«Очень важно вместе единой командой выступать на международных аренах и площадках, таких как, например, конвенция ЮНЕСКО, где мы должны отстаивать наши общие интересы, интересы государств, не допускать государственной ответственности за частный случай применения допинга», — сказал глава Минспорта РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заявку на проведение матчей мини-турнира группы D финальной стадии чемпионата Европы 2021 года среди молодежных команд (игроки до 21 года), в случае попадания в нее сборной России, подал Российский футбольный союз (РФС).