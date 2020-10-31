Москва, , 15:35 — REGNUM Лучшим нападающим Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам октября признан канадский форвард подольского клуба «Витязь» Джастин Дэнфорт. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба лиги.

«Лучшим нападающим признан Джастин Дэнфорт («Витязь»), одержавший вместе с командой победы в шести из 11 матчей месяца», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 27-летний хоккеист набрал в октябрьских играх 12 (5 шайб + 7 результативных передач) очков, что стало лучшим результатом месяца.

В то же время уточняется, что лучшим вратарем месяца признан канадский голкипер московского клуба «Локомотив» Эдвард Паскуале, лучшим защитником — Даниил Мироманов из команды «Сочи» (8 (3 шайбы + 5 результативных передач) очков в 11 матчах), а лучшим новичком второй месяц подряд признан 19-летний нападающий омского «Авангарда» Егор Чинахов (7 (3 шайбы + 4 результативные передачи) очков в девяти матчах).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый финский нападающий новосибирского хоккейного клуба КХЛ «Сибирь» Пекка Йормакка из-за возникших у него проблем с визой пока не может присоединиться к команде.