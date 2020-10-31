Каунас, Литва, , 15:28 — REGNUM Баскетбольный клуб из Каунаса «Жальгирис» перешел на карантин из-за того, что в команде был выявлен носитель коронавируса. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба команды.

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Уточняется, что положительным результат теста на коронавируса, который был проведен после гостевого матча шестого тура Евролиги против французского клуба АСВЕЛ 29 октября, оказался у защитника Рокаса Йокубайтиса.

«Йокубайтис почувствовал себя плохо во Франции, где его сразу же отделили от команды, он не принимал участия в игре против АСВЕЛа. На следующий день он отправился в аэропорт отдельно от команды и во время чартерного рейса сидел в пределах 10 метров от других представителей клуба, также отдельно от команды Йокубайтис прилетел в Каунас, сейчас он чувствует себя неплохо, в субботу у него не было температуры», — говорится в сообщении.

Также указывается, что баскетболисты «Жальгириса» по возвращении из Франции находятся в режиме самоизоляции и им в ближайшее время будут проведены новые анализы на SARS-CoV-2, после чего станет понятна судьба матча команды с мадридским баскетбольным клубом «Реал».

Отметим, матч между «Жальгирисом» и «Реалом» в рамках седьмого Евролиги должен состояться 6 ноября. По итогам шести туров команда из Каунаса лидирует в турнирной таблице, одержав пять побед.