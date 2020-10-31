Москва, , 15:35 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Марат Балаев проведет бой за звание чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) в полулегком весе с представителем Бразилии Фелипе Фроеса. Об этом 31 октября сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Марат Балаев заменит Магомедрасула Хасбулаева в бою за чемпионский титул ACA», — приводит ТАСС слова Яценко.

Также он рассказал, что бразильский боец в ближайшее время прибудет в Россию и будет вести подготовку к поединку.

«У Хасбулаева будет шанс после того, как он полностью восстановится, провести бой с тем, кто будет владеть чемпионским поясом на тот момент», — отметил президент ACA.

При этом ранее стало известно, что Хасбулаев, являющийся родственником российского бойца, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, получил травму и не сможет участвовать в поединке, который пройдет 18 декабря.

Отметим, 44 летний Марат Балаев ранее был чемпионом АСВ (предыдущее название ACA).