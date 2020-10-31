Париж, , 15:21 — REGNUM Журнал France Football, который вручает ежегодную премию «Золотой мяч» лучшему футболисту года, закроют и преобразуют в ежемесячное приложение к газете L' quipe из-за финансовых проблем. Об этом 31 октября сообщает портал Get French Football News.

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По информации портала, руководство группы L' quipe, куда входит France Football, 29 октября заявило, что 56 сотрудников журнала будут сокращены и он будет преобразован в приложение к газете по плану по уменьшению расходов, который связан с пандемией коронавируса.

Отметим, журнал France Football существует с 1946 года и считается одним из самых авторитетных в мире. Премия «Золотой мяч» вручается им с 1956 года, ее лауреата определяют футбольные журналисты.