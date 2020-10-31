Париж, , 14:14 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе занял первое место в рейтинге наиболее дорогих футболистов мира не старше 21 года по версии журнала Forbes.

По оценкам журнала, в настоящий момент стоимость 21-летнего футболиста составляет €183,3 млн с учетом данных Transfermarkt, Международного центра спортивных исследований (CIES) и состоявшихся трансферных сделок).

На втором месте в рейтинге португальский форвард мадридского «Атлетико» 20-летний Жоау Феликс (€104 млн), на третьем — 21-летний немецкий нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц (€94 млн).

Также в пятерку самых дорогих игроков не старше 21 года вошли 19-летний канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис (€88,3 млн) и 21-летний нидерландский защитник итальянского «Ювентуса» Маттейс Де Лигт (€86,8 млн).

Отметим, Килиан Мбаппе играет в составе «ПСЖ» с 2017 года ив нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в шести матчах, отметившись в них шестью голами и тремя результативными передачами.