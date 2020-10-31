Дублин, , 13:46 — REGNUM Ирландский боец смешанного стиля (ММА), экс-чемпион промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) Конор Макгрегор объявил, что будет продолжать свою карьеру в легком весе.

«Только что из лаборатории McGregor FAST. Полное сканирование тела завершено и пришли результаты — легкий дивизион на подходе», — написал Макгрегор на своей странице в соцсети Twitter.

При этом последний поединок Макгрегора состоялся 18 января нынешнего года на турнире UFC 246 с американцем Дональдом Серроне, которого ирландец победил техническим нокаутом в первом раунде.

Отметим, следующий бой Макгрегора запланирован на 23 января 2021 года с ещё один представителем США — Дастином Порье.