Рим, , 13:34 — REGNUM Португальский нападающий футбольного клуб «Ювентус» Кришитану Роналду пройдет ещё один тест на коронавирус перед матчем с командой «Специя» в рамках итальянской футбольной Серии А. Об этом 31 октября сообщил журналист Ромео Агрести на своей странице в соцсети Twitter.

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При этом ранее стало известно, что новый тест на коронавирус 35-летнего футболиста, который ранее заразился SARS-CoV-2, показал отрицательный результат. В то же время, игрок пока ведет индивидуальные тренировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тесты на коронавирус трех игроков футбольного клуба «Милан», которые ранее заразились новой инфекцией, показали отрицательный результат.