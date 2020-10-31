Барселона, Испания, , 12:56 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» продолжает вести переговоры со своими игроками о сокращении их зарплаты на фоне экономических проблем. Об этом 31 октября сообщает sport. es со ссылкой на RAC1.

По информации источника, юристы каталонской команды провели встречу с футболистами на эту тему. Уточняется, что переговоры сошли с мертвой точки после того, как Хосеп Мария Бартомеу покинул пост президента клуба.

Также указывается, что клуб должен сократить зарплаты игроков на €190 млн, в противном случае, если такое соглашение с игроками не будет достигнуто к началу 2021 года, «Барселона» может обанкротиться.

Ввиду этого, каталонская команда намерена снизить зарплаты игроков на 30% и крайним сроком для этого объявлено 5 ноября, на эту дату в клубе хотят достигнуть договорённости со своими игроками.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае нынешнего года стало известно, что «Барселона» договорилась со своими игроками о снижении их зарплаты на 70% на фоне пандемии коронавируса и связанных с этим убытков.