Мадрид, , 12:56 — REGNUM Французский хавбек футбольного клуба «Валенсия» Джеффри Кондогбия попал в сферу интересов мадридской команды «Атлетико», куда он может перейти в скором времени. Об этом 31 октября сообщает Le10sport.com.

По данным источника, мадридский клуб намерен завершить сделку по приобретению 27-летнего футболиста до 5 ноября и в настоящее время идут переговоры команд на данную тему.

В тоже время отмечается, что «Атлетико» может приобрести хавбека по правилу «джокер-трансфера», когда сделка оформляется уже после закрытия трансферного окна, если покупаемый футболист играет в том же чемпионате, что и клуб-покупатель.

Отметим, в текущем сезоне Джеффри Кондогбия сыграл за свой нынешний клуб в пяти матчах испанской Примеры и не отметился в них никакими результативными действиями. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года.