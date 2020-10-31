Москва, , 12:13 — REGNUM Заявку на проведение матчей мини-турнира группы D финальной стадии чемпионата Европы 2021 года среди молодежных команд (игроки до 21 года), в случае попадания в нее сборной России, подал Российский футбольный союз (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Российский футбольный союз сообщил в УЕФА о своей заинтересованности провести в России мини-турнир группы D финальной стадии чемпионата Европы среди молодежных сборных команд 2021 года, в случае попадания молодежной сборной России в данную группу», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар» (г. Краснодар), вместимостью 35 тысяч зрителей, и «Краснодар-2» (г. Краснодар), находящийся на завершающей стадии строительства и рассчитанный на 7 тысяч зрителей.

Кроме того, указывается, что жеребьевка группового этапа молодежного Евро-2021 состоится10 декабря 2020 года, а групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта 2021 года.

Отметим, Молодежная сборная России обеспечила себе участие в турнире, заняв первое место в отборочной группе 5, обыграв команды Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии.