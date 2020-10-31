Манчестер, Великобритания, , 11:45 — REGNUM Нападающий белградского футбольного клуба «Партизан» Филип Стеванович может перейти с состав команды английской Премьер Лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед». Об этом 31 октября сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, манчестерская команда готова заплатить € 8 млн за переход в свой состав 18-летнего игрока, при этом летом нынешнего года «МЮ» уже пыталась приобрести футболиста.

Отметим, Филип Стеванович является воспитанником «Партизана» и выступает во взрослом составе с 2018 года. В нынешнем сезоне провел в составе команды 11 матчей в сербском чемпионате и отметился в них тремя голами.