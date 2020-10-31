Москва, , 11:44 — REGNUM Нигерийского нападающего футбольного московского клуба ЦСКА Чидера Эджуке вызвали в национальную сборную команду его страны для того, чтобы он принял участие в матче отборочного турнира Кубка Африки с национальной командой Сьерра-Леоне. Об этом 31 октября сообщает «Чемпионат».

При этом 22-летний игрок в первый раз сыграл в составе сборной Нигерии 13 октября текущего года. В то же время известно, что матчи сборной Нигерии в рамках отбора Кубка Африки со командой Сьерра-Леоне пройдут 13 и 17 ноября.

Отметим, Чидера Эджуке стал игроком ЦСКА летом нынешнего года из нидерландской команды «Херенвен» за € 11,5 млн. В текущем сезоне он сыграл 7 матчей в Российской Премьер-Лиги по футболу, в которых отметился 2 голами.